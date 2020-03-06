Член сборной России погиб в ДТП под Новосибирском

Член паралимпийской сборной России по плаванию 23-летний Александр Макаров погиб в ДТП на территории Новосибирской области, сообщает портал "Новый Омск".

Авария случилась 5 марта на трассе Р-254 "Иртыш" в Барабинском районе. По предварительным данным правоохранителей, KIA Sportage под управлением спортсмена выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Scania.

В результате пловец погиб на месте происшествия. Его 21-летнего пассажира с травмами различной тяжести доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.