"Не вступаю". Бутина объяснила, зачем ей нужна Партия прямой демократии

Уроженка Барнаула, отсидевшая в американской тюрьме более года за незаконную деятельность как иностранного агента, Мария Бутина пока не собирается вступать в Партию прямой демократии (ПДД), как писали ряд российских СМИ. Об этом она заявила в беседе с журналистом amic.ru. Как уже сообщалось, Бутина участвовала в работе состоявшегося 5 марта учредительного съезда ПДД.

"Если внимательно изучить материалы съезда Партии прямой демократии, я подчеркивала, что пока не вступаю в эту партию. Я занимаюсь защитой соотечественников за рубежом, и мне важно привлекать людей к этой проблеме. Съезд, скорее, использовался как трибуна", – заявила Мария Бутина.

Она также сообщила, что предложений о вступлении в ведущую политическую силу страны – "Единую Россию" – ей пока не поступало. При этом Бутина спокойно воспринимает звучащие в масс-медиа аргументы о том, что в ее освобождении из американской тюрьмы активную роль сыграли депутаты Госдумы и высокопоставленные лица, состоящие именно в партии власти. "В своем освобождении я благодарна всему российскому народу и президенту Путину, и делить их на членов "Единой России" и всех остальных я бы не хотела. Мы одна страна", – подчеркнула собеседница amic.ru.

Ранее со ссылкой на неназванный источник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Бутина намерена баллотироваться в 2021 году на выборах в Государственную думу от Алтая по одному из одномандатных округов.

В настоящее время она работает телеведущей на канале Russia Today, а стала известной после того, как отсидела в американской тюрьме по подозрению в шпионаже в пользу российского правительства. В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам заключения.

Мария Бутина родилась в Барнауле 10 ноября 1988 года. Высшее образование получила в Алтайском государственном университете по специальности "политология". В 2006-2007 годах работала в молодежном движении "Победа", в 2006-2008 – координатор алтайской общественной организации "Школа реальной политики". С 2008 по 2010 год была членом Общественной палаты Алтайского края, а кроме того – пресс-секретарем ОП. В разные годы занималась предпринимательской деятельностью. В 2011-м переехала в Москву, где открыла рекламное агентство. В 2011-2018 годы возглавляла организацию "Право на оружие".