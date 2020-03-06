Министр финансов назвал отмирающие профессии

Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии не будут востребованы с развитием новых технологий.
По словам министра, в будущем до минимума сократится число бухгалтеров. Также практически не будет охранников. Причина – в развитии систем мониторинга и видеонаблюдения. Поэтому вместо нынешних пяти можно будет обойтись одним охранником, уверен Силуанов.
Также глава Минфина подчеркнул, что современные технологии не только ставят под угрозу существование целого ряда профессий, но и открывают новые возможности, которые положительно скажутся на развитии экономики.
Комментарии
Глушилка,кусачки или балончик с краской и нет видеонаблюдения. А бухгалтер он и кассир, он и контролер, он и снабжение.
Развитие технологий это не про путинскую РФ. Например малый бизнес начал переходить назад к кэшу, потому что банки постоянно блокируют счета по тем или иным поводам. Кремль не может понять что развитие технологий невозможно при феодальном строе. Даже Николашка это понимал отказываясь строить железные дороги в стране боясь за свою абсолютную власть. Прогресс это неконтролируемое бурное развитие и там где цепляются старческими ручонками за власть, никакого прогресса допустить не могут.
Да Россия катится в Каменный век, а в Каменном веке зачем охранники, камеи охранять?