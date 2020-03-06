Министр финансов назвал отмирающие профессии

Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии не будут востребованы с развитием новых технологий.

По словам министра, в будущем до минимума сократится число бухгалтеров. Также практически не будет охранников. Причина – в развитии систем мониторинга и видеонаблюдения. Поэтому вместо нынешних пяти можно будет обойтись одним охранником, уверен Силуанов.

Также глава Минфина подчеркнул, что современные технологии не только ставят под угрозу существование целого ряда профессий, но и открывают новые возможности, которые положительно скажутся на развитии экономики.