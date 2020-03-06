"Мы тоже любим Высоцкого". ФБР пригласило россиян "поговорить"

Журналисты уличили Федеральное бюро расследований США в русскоязычной рекламе в социальной сети Facebook, сообщает РИА "Новости".

Примечательно, что для этого американцы использовали снимок с российским певцом и артистом Владимиром Высоцким. Кадр был взят из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий исполнил роль капитана МУР Глеба Жеглова.

"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", – гласит надпись на снимке.

Информагентство уточняет, что ФБР регулярно размещает русскоязычную рекламу с призывом поделиться ценными сведениями, но столь популярные в России образы для этого они использовали впервые.