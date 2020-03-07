"Ты в журналах увидала": как в Барнауле выбирали новую "Королеву красоты"

Финал конкурса красоты "Королева красоты" и "Мистер Барнаул" 2020 года состоялся 29 февраля в банкет-холле "Времена года". Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной.

За звание королевы вечера сражались несколько очаровательных жительниц краевой столицы. Однако победа досталась Яне Ховрах, работающей визажистом. Ей 29 лет. Второе место у 31-летней Алены Быковой, которая недавно стала мамой и находится в декрете. Вторая вице-мисс – Карина Степанова.

Что касается мужчин, то самым красивым жюри признало Романа Рафаловского. Как прошел конкурс – смотрите в нашем фоторепортаже.