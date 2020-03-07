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"Ты в журналах увидала": как в Барнауле выбирали новую "Королеву красоты"

, ИА "Амител"
Новый конкурс красоты прошел в модельном агентстве Татьяны Жилиной

Финал конкурса красоты "Королева красоты" и "Мистер Барнаул" 2020 года состоялся 29 февраля в банкет-холле "Времена года". Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной.

За звание королевы вечера сражались несколько очаровательных жительниц краевой столицы. Однако победа досталась Яне Ховрах, работающей визажистом. Ей 29 лет. Второе место у 31-летней Алены Быковой, которая недавно стала мамой и находится в декрете. Вторая вице-мисс – Карина Степанова.

Что касается мужчин, то самым красивым жюри признало Романа Рафаловского. Как прошел конкурс – смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.03.2020 08:37
Пионер

Какие-то куклы резиновые...

7.03.2020 08:39
- гость -

Ни кожи, ни рожи.

7.03.2020 08:43
дед

где они набрали таких "красоток"

7.03.2020 08:43
- гость -

Убожество славянское

7.03.2020 08:45
- гость -

Ей 29 лет. Второе место у 31

судя по фото думал, что там конкурс для 40+

7.03.2020 08:46
- гость -

тут должен быть смайлик втыкающий себе вилки в глаза!!!

7.03.2020 08:50
- гость -

Мда, те ещё... красавицы!

7.03.2020 09:02
- гость -

Вся в красном - Бузова?!!

7.03.2020 09:03
- гость -

Они недавно освободились?

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