Инвалидов в алтайском доме престарелых попросили платить за соцуслуги

Прокуратура Горно-Алтайска встала на защиту постояльцев Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 3, которые пожаловались на введение дополнительных поборов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, администрация учреждения собиралась удерживать часть ежемесячного пособия инвалидов в счет оплаты за соцуслуги.

Люди с ограниченными возможностями здоровья посчитали такое решение несправедливым и обратились в прокуратуру.

По результатам проверки установлено, что удержание из ежемесячной денежной выплаты – это грубое нарушение прав получателей социальных услуг социально незащищенных граждан.

"В целях предотвращения указанных нарушений прокурором города руководителю дома-интерната объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о социальном обслуживании граждан", – подчеркнули в ведомстве.

Нарушение прав жильцов дома-интерната для престарелых и инвалидов предотвращено. Соблюдение требований находится на контроле прокуратуры.