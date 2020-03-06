Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с "Холидеем"

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко в своем выступлении на заседании верхней палаты российского парламента вступился за товаропроизводителей, входящих в местную ассоциацию пищевиков.
Напомним, конкурсный управляющий ретейлера Трофим Кузнецов требует от сибирских поставщиков банкротящейся фирмы, в том числе алтайских, возврата денег за уже поставленный товар.
По словам Кравченко, к подобной ситуации привело несовершенство закона о банкротстве. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенатору возглавить работу по решению проблемы и внести соответствующий законопроект, пишет "Континент-Сибирь".
Как уже сообщал amic.ru, ранее Кузнецов подал в суд несколько сотен заявлений по оспариванию сделок "Холидея" с поставщиками из Барнаула, Новосибирска, Томска и других городов. Конкурсный управляющий требует признать незаконными договоры о поставках в преддверии банкротства ретейлера.
Иными словами, если в суде победу одержит Кузнецов, то фирмам придется вернуть деньги за уже поставленную продукцию.
Комментарии
и в этом вся рашка, в которой нет независимого суда
трясите фермер-центр.рф.
Учредитель Холидея работает по-прежнему под новой вывеской.
На какие шиши он открыл новую сеть?
Не там ли деньги Холидея?
Тофик неуиноват, его банкиры попросили, сказали заплотют монету.
Никто не отменял ст.10 ГК РФ. Облом сразу Холидею. И никаких поправок не надо.