Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с "Холидеем"

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко в своем выступлении на заседании верхней палаты российского парламента вступился за товаропроизводителей, входящих в местную ассоциацию пищевиков.

Напомним, конкурсный управляющий ретейлера Трофим Кузнецов требует от сибирских поставщиков банкротящейся фирмы, в том числе алтайских, возврата денег за уже поставленный товар.

По словам Кравченко, к подобной ситуации привело несовершенство закона о банкротстве. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенатору возглавить работу по решению проблемы и внести соответствующий законопроект, пишет "Континент-Сибирь".

Как уже сообщал amic.ru, ранее Кузнецов подал в суд несколько сотен заявлений по оспариванию сделок "Холидея" с поставщиками из Барнаула, Новосибирска, Томска и других городов. Конкурсный управляющий требует признать незаконными договоры о поставках в преддверии банкротства ретейлера.

Иными словами, если в суде победу одержит Кузнецов, то фирмам придется вернуть деньги за уже поставленную продукцию.