Медсестра придумала новый способ защиты от коронавируса

Австралийская медицинская сестра рассказала журналистам таблоида The Sun, как она оберегает себя от заражения коронавирусом при путешествии по Японии, где наблюдается вспышка опасной инфекции.

По ее словам, чтобы не подцепить Covid-19, она ежедневно обрабатывает обручальное кольцо спиртовым раствором и не пользуется сушилками для рук в общественных местах, так как считает, что из-за тепла и влаги там размножаются бактерии.

Кроме того, путешественница особое внимание уделяет чистоте тела и постельного белья. Австралийка каждый вечер перед сном принимает душ и не кладет на кровать грязные вещи.

Напомним, на 6 марта случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 93 странах. Общее число инфицированных приближается к 100 тысячам, из них скончались 3,3 тысячи человек. 55 тысячи пациентов полностью выздоровели.