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"Сам выдвинулся". Сергей Шумов о назначении на должность главы "Барнаулкапстроя"

, ИА "Амител"
Шумов уже работал в "Барнаулкапстрое" заместителем руководителя
ЖК 'Парковый' от 'Барнаулкапстроя' / Фото: барнаулкапстрой.рф

ЖК "Парковый" от "Барнаулкапстроя" / Фото: барнаулкапстрой.рф

Бывший кандидат в мэры Барнаула Сергей Шумов 6 марта приступил к работе в должности директора компании "Барнаулкапстрой", на экс-руководителя которой завели уголовное дело за взятку. Свою кандидатуру Шумов сам предложил в мэрии. Иных претендентов на эту должность не было, сообщили amic.ru в городской администрации.

"Я сам выдвинулся на должность руководителя компании. Почему бы нет? Я не стесняюсь, я карьерист, хочу двигаться по карьерной лестнице. Строительная сфера мне знакома, ясна и понятна. В компании "Барнаулкапстроя" я три года был заместителем руководителя по экономическим вопросам, по строительному направлению работал и в других организациях, которые после моего прихода только вырастали. Наверное, исходя из этого в мэрии согласились с моей кандидатурой. К работе в компании я уже приступил сегодня, 6 марта", – рассказал он amic.ru.

По словам нового руководителя, в первую очередь будет решена проблема с домом-долгостроем на Павловском тракте, 291.

"Было совещание у главы города, приняты определенные решения, которые будут сформированы в протокол с поручениями, в том числе и директору "Барнаулкапстроя". Я как порядочный исполнитель выполню все, что предписано. Неприятности, которые произошли в компании, зависят от одного человека, и они не должны ложиться тенью на предприятие, которое существует 60 лет. Я приложу все усилия, чтобы все проблемы решить", – подчеркнул новый руководитель.

Что известно о Сергее Шумове?

Сергею Шумову 59 лет. Окончил техническое училище в Новосибирске, получил высшее экономическое образование в Новосибирском институте кооперативной торговли (специальность "бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности"). Сейчас руководит собственной фирмой "Ски Лайн" (работают в сфере туризма), зарегистрированной в Республике Алтай.

В прошлом Шумов был гендиректором Барнаульского водоканала, заместителем гендиректора "Барнаулкапстроя" по экономическим вопросам, исполнительным директором "БарнаулЭнерго". Также он занимал должность начальника отдела эксплуатации объектов федерального уровня ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в Москве, директором "Алтакрайгазсервис", руководителем Горно-Алтайского филиала АО "Особые экономические зоны", где занимался проектированием и строительством особой экономической зоны "Алтайская Долина".

В декабре 2019 года Сергей Шумов выдвинул свою кандидатуру на пост главы администрации, представил все документы, успешно прошел проверку и подготовил программу развития города, в которой уделил внимание и жилищному строительству в Барнауле.

"Необходимо поддерживать строительство жилья. Власть должна максимально ликвидировать административные препоны, создать условия для развития бизнеса в этой сфере, проводить реновацию жилья. Все держится именно на этой сфере. А за ней подтягивается производство строительных материалов, мебели, транспорт, образование", – рассказал он amic.ru.

За несколько дней до выборов мэра, которые прошли 14 февраля, Шумов снял свою кандидатуру.

Что произошло в "Барнаулкапстрое"?

19 февраля в офисе строительной компании "Барнаулкапстрой" (100% акций принадлежит администрации Барнаула), прошли обыски. В отношении генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Следователи установили, что с июля по сентябрь 2019 года руководитель лично получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это Канаков поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.

После этого дольщики дома-долгостроя на Павловском тракте, 291, который "Барнаулкапстрой" не может завершить уже три с половиной года, подняли тревогу. 3 марта власти города провели заседание, на котором заявили, что расторгают договор с "Сибресурсом". Подрядчик авансом получил 57 млн рублей, но работы так и не выполнил. Помогать мэрии в достройке дома на Павловском тракте, 291, будет бизнесмен Андрей Комяков. Ему принадлежит компания "Строительная перспектива".

В мэрии обещают, третий подъезд дома сдадут в мае, а второй и четвертый – в июне.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.03.2020 15:47
Землекоп

... занимался проектированием и строительством особой экономической зоны "Алтайская Долина"...
Тушите свет. Приплыли.

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