Жителям Алтайского края надо зарабатывать 50 тысяч, чтобы комфортно гасить ипотеку

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) провели исследование и выяснили размер комфортного дохода для обслуживания ипотечного кредита. В среднем по России этот показатель составил 70,7 тыс. рублей.

Показатель в Алтайском крае – один из самых низких в стране. Аналитики утверждают, что в регионе нужно зарабатывать 51 тыс. рублей, чтобы платеж по ипотеке не был чрезвычайно обременительным. Меньший показатель только в Челябинской (48 тыс. рублей), Кировской (48,4 тыс. рублей) и Вологодской (50,1 тыс. рублей) областях.

Больше всего придется зарабатывать для обслуживания жилищного кредита в Москве – 158,4 тыс. рублей. Далее идут Подмосковье (104,2 тыс. рублей), Санкт-Петербург (88,5 тыс. рублей), Приморский край (80,1 тыс. рулей) и Ленинградская область (76,8 тыс. рублей).