Барнаулец забрался на балкон, чтобы украсть горячие пирожки

Пожилая жительница Барнаула испекла ароматные пирожки и решила остудить на балконе, но они оказались слишком большим соблазном для прохожего.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", молодой человек забрался на балкон и похитил лакомство, а потом еще хвастался этим перед своими товарищами.

Это произошло рядом с домом № 50 на улице Малахова. Момент бурной радости "гурмана" записал на камеру местный житель.

"Полицию не вызывали, хотели пристыдить сами, но ему все равно, он не реагирует, – рассказала горожанка. – Совести у него нет, пусть будет тогда "звездой".

Комментаторы порассуждали на тему, с какой начинкой в следующий раз пенсионерке лучше испечь пирожки, чтобы похитителю мало не показалось. Самым безобидным вариантом был пурген.