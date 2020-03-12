Дружная весна затопит всех. Как ученые прогнозируют, будет ли паводок разрушительным

Весенний паводок на Алтае в этом году, вероятно, пройдет по сценарию 2016-2017 годов. По крайней мере, пока об этом говорят и метеорологи, и специалисты МЧС. Ситуации схожи: большое количество снега и непромерзшая почва. Но все может измениться в любой момент, уверены ученые Института водных и экологических проблем СО РАН (ИВЭП). Если весна "подведет", то мало не покажется никому.

Корреспондент amic.ru Саша Соколов поговорил с доктором технических наук Александром Зиновьевым и выяснил, что такое "дружная весна", почему она может оказаться к жителям совсем недружелюбной и почему паводок чаще всего вообще неправильно называют паводком.

Паводок или не паводок?

В МЧС, конечно, все делают для подготовки к опасному периоду, но в терминах иногда путаются, уверен Зиновьев. То, что все привыкли называть паводком, чаще всего является половодьем.

"То, что мы наблюдаем каждую весну – половодье. Это подъем уровня воды, который происходит в режимном порядке. Наступила зима – выпал снег, пришла весна – он растаял. Дополнительная вода обеспечила подъем уровня рек. Это регулярные и прогнозируемые процессы. Паводок же – это стремительный и кратковременный подъем. Возникает он нерегулярно и чаще всего из-за дождей", – объяснил ученый.

Он также напомнил, что половодье на крупнейших реках бассейна Верхней Оби действительно происходит в две волны: сначала снег тает на равнинах и в предгорье, а затем – в высокогорье.

"Приходилось неоднократно слышать, что в 2014 году ЧС возникла из-за того, что две волны паводка наложились одна на другую – это неправильно. Такого вообще не может быть. Первая волна половодья тогда прошла очень спокойно: снега было мало, и на равнинах он растаял практически незаметно. Тогда возник сильный дождевой паводок, совпавший со второй волной половодья", – добавил Зиновьев.

По его словам, предварительно оценить масштаб именно половодья можно. Например, по количеству снегозапасов. Но паводок – явление труднопрогнозируемое.

Суровая "дружная весна"

О том, что снегозапасы определяют далеко не все, уже говорили много раз. В ИВЭП это подтверждают: фактор очень важный, но не определяющий. Конечно, важно, сколько снега выпало за зиму, но еще важнее, как именно он будет таять, объясняет эксперт.

"У нас есть такое понятие как "дружная весна". Это когда периоды оттепели следуют один за одним, а температура резко повышается. Естественно, снег тогда тает быстро и постоянно, а уровень воды в реках достигает критических отметок. В этом случае половодье может привести к серьезным последствиям", – рассказал специалист.

Кроме "дружной весны" на ситуацию могут повлиять и дожди. Если в апреле будет много осадков, это может привести к серьезному паводку. Правда, сценарий 2014 года – большая редкость, объяснил Зиновьев. По его словам, в Алтайском крае паводки подобных масштабов бывают не чаще, чем три-пять раз в сто лет.

Смоделируй катастрофу

Повлиять на стихию человек пока не может, заметил на недавнем краевом заседании глава МЧС Евгений Зиничев. Но зато можно ее предугадать и минимизировать риски. В ИВЭП ежегодно делают прогнозы на предстоящее половодье. По словам Зиновьева, сценарий каждой весны – это комбинация целого ряда факторов. И чем больше удается учесть, тем точнее прогноз.

Например, на уровень половодья очень сильно влияет не только количество снега, но и то, как он лег на землю: насколько дождливой была осень, были ли сильные заморозки до установления снежного покрова, насколько сильно промерзли почвогрунты? Кроме того, важно оценить, как распределяются снегозапасы по территории речного бассейна, ведь метеостанция показывает количество снега лишь в том месте, где она находится. В институте этими проблемами занимается кандидат географических наук Владимир Галахов.

Учитывая рельеф местности, снегозапасы и погодные условия, в институте создают математические модели, которые показывают, насколько интенсивно талые воды будут поступать в речную сеть, как высоко поднимется уровень воды и какая площадь пойменных территорий может быть затоплена.

Проблема долгосрочных прогнозов в том, что заранее можно оценить лишь два фактора – количество снега и промерзание грунта. Все остальные (температура, интенсивность снеготаяния и жидкие осадки) становятся известны лишь к началу половодья.

Более того: если уровень температуры за несколько дней прогнозируется достаточно точно, то количество осадков – всегда большой вопрос.

Чего ждать в 2020 году?

Пока можно судить лишь по снегозапасам и примерным прогнозам погоды на март, рассказал Александр Зиновьев. Если отталкиваться только от нынешних данных, то половодье, скорее всего, пройдет по сценарию 2016-2017 годов. Почва не промерзла, а количество снега в бассейнах рек Бия, Катунь и Чарыш примерно такое же, как и тогда.

Но погода может вмешаться в любой момент. Александр Люцигер на заседании подчеркнул, что любой "заток тепла" в регион может спровоцировать разрушительной силы половодье. Зиновьев с этим согласен и отметил, "дружная весна" может оказаться совсем недружелюбной по отношению к Алтайскому краю.

Но узнать, грозит нам "дружная весна" или проливные дожди, можно будет лишь позже. Более точные прогнозы в ИВЭП начнут делать в конце марта. А к тому времени, судя по всему, снега в крае станет еще больше. Кстати, прогнозы института считаются одними из самых точных в СФО. Ну а пока специалисты изучают те данные, которые есть, и советуют не нагнетать панику.