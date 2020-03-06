Россияне не хотят видеть женщину на посту президента

Против женщины-президента в России выступили 68% опрошенных соотечественников. Премьер-министром даму не видят 56% респондентов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
83% россиян высказались негативно относительно идеи назначить женщину главой силового ведомства.
Почти 70% опрошенных сошлись во мнении, что женщине больше бы подошла должность главы министерства здравоохранения, образования или социального обеспечения. Также в качестве вариантов россияне называют пост главы партии, фракции или комитета.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что из всех работающих в Алтайском крае женщин 7,2% занимают руководящие должности. У мужчин таковых 8,2%.
Комментарии
Когда я рассказываю про свою мечту жить в Сочи, то все эти настоящие русские сибиряки меня презрительно спрашивают: с армянами жить?
Да. С русскими я 35 лет прожил и мне не понравилось, поэтому можно и с армянами.
Здесь так же. Мужики науправлялись, так что за что лет не разгребешь.
Тетка за год наделает таких делов - потом целым поколениям не разгрести. Бестолковость она на генетическом уровне заложена.
силуанов и медведев тупее любой тетки
Это не правда! Я хочу видеть на посту Президента Ирину Волк.
Бузову в президенты! ))))))
6.03.2020 16:03
- гость
А кто тебе сказал, что бабы не "науправляются"? После них еще больше замучаешься разгребать последствия.
Можно любого дибила / дуру в президенты -лишь бы эту ОПГ воровскую убрать