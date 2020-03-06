Россияне не хотят видеть женщину на посту президента

Против женщины-президента в России выступили 68% опрошенных соотечественников. Премьер-министром даму не видят 56% респондентов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

83% россиян высказались негативно относительно идеи назначить женщину главой силового ведомства.

Почти 70% опрошенных сошлись во мнении, что женщине больше бы подошла должность главы министерства здравоохранения, образования или социального обеспечения. Также в качестве вариантов россияне называют пост главы партии, фракции или комитета.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что из всех работающих в Алтайском крае женщин 7,2% занимают руководящие должности. У мужчин таковых 8,2%.