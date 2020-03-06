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Россияне не хотят видеть женщину на посту президента

, ИА "Амител"
Лучше ей пойти в премьеры, но тоже не очень
Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович / Фото: 24sata.hr

Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович / Фото: 24sata.hr

Против женщины-президента в России выступили 68% опрошенных соотечественников. Премьер-министром даму не видят 56% респондентов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

83% россиян высказались негативно относительно идеи назначить женщину главой силового ведомства.

Почти 70% опрошенных сошлись во мнении, что женщине больше бы подошла должность главы министерства здравоохранения, образования или социального обеспечения. Также в качестве вариантов россияне называют пост главы партии, фракции или комитета.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что из всех работающих в Алтайском крае женщин 7,2% занимают руководящие должности. У мужчин таковых 8,2%.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.03.2020 16:03
- гость -

Когда я рассказываю про свою мечту жить в Сочи, то все эти настоящие русские сибиряки меня презрительно спрашивают: с армянами жить?
Да. С русскими я 35 лет прожил и мне не понравилось, поэтому можно и с армянами.
Здесь так же. Мужики науправлялись, так что за что лет не разгребешь.

6.03.2020 16:10
Жоржик

Тетка за год наделает таких делов - потом целым поколениям не разгрести. Бестолковость она на генетическом уровне заложена.

6.03.2020 16:15
- гость -

силуанов и медведев тупее любой тетки

6.03.2020 16:21
солдат

Это не правда! Я хочу видеть на посту Президента Ирину Волк.

6.03.2020 16:26
- гость -

Бузову в президенты! ))))))

6.03.2020 16:33
- гость -

6.03.2020 16:03
- гость

А кто тебе сказал, что бабы не "науправляются"? После них еще больше замучаешься разгребать последствия.

6.03.2020 17:16
енот

Можно любого дибила / дуру в президенты -лишь бы эту ОПГ воровскую убрать

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