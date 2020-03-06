Мэр хотел наказать женщину за злую шутку, но дело закрыли из-за опечаток

Мэру Подольска Николаю Пестову не удалось привлечь к ответственности женщину, которая оскорбительно пошутила по поводу его комплекции, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации паблика, Пестова задело резкое выражение, которое заостряло внимание на его избыточном весе. Он обратился за защитой в силовые структуры.

Однако удача была не на его стороне. Правоохранители, видимо, поспешили направить дело в мировой суд, не проверив текст на ошибки. А опечаток оказалось немало, что и стало причиной возвращения дела в правоохранительные органы.

Пока стражи правопорядка разбирались с орфографией и пунктуацией, истек срок рассмотрения административного правонарушения. Таким образом, горожанка не понесет ответственности за злую шутку.