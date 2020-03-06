"Не было клиентов с фейковой "фанерой": фирма Briallini ответила на статью amic.ru

Представители известной фирмы по изготовлению мебели в Барнауле Briallini прокомментировали публикацию amic.ru "Как фанера над Барнаулом: кто и как в городе обманывает на изготовлении мебели". Как сообщили в компании, у них нет ни одного судебного разбирательства с клиентами, а за 18 лет работы они изготовили мебель для 1500 человек. Самое интересное, что при подготовке материала мы несколько раз обращались к ним за комментариями, но тогда изложить свои позицию они отказались.

Что ответили в Briallini?

Зачем мы будем вам пересказывать? Предлагаем внимательно, не спеша прочитать ответ компании:

В "портфеле" Briallini не только частные, но и общественные интерьеры, административные помещения далеко за пределами нашего Барнаула. Мы являемся официальными и единственными представителями бренда Scavolini в Алтайском крае, что указано в разделе партнеров на их официальном сайте.

Сотрудники нашей компании проходят ежегодное обучение и подтверждение своей квалификации на фабриках Италии и Германии. Клиентская база насчитывает более 1500 клиентов, реальных людей с именами и фамилиями, адресами, многие из которых являются постоянными, у многих уже дети становятся вторым поколением наших уважаемых заказчиков.

Основной состав сотрудников фирмы неизменен уже много лет, как неизменен адрес, место расположения и род деятельности компании. У нашей компании обширный круг партнеров среди ведущих дизайнеров города Барнаула, которые также проходят обучение на фабриках Италии, вместе с которыми мы реализуем реальные и красивые проекты, наполняем пространство наших уважаемых заказчиков красотой и гармонией.

Настоящим письмом официально заявляем, что:

– у салона Briallini нет ни одного судебного разбирательства;

– у салона никогда не было клиентов с фейковой "фанерной" мебелью и деталями от кухонь, принадлежавших другим заказчикам;

– салон Briallini открыт для диалога и готов ответить на любые вопросы граждан для сохранения своей деловой репутации и честного имени.

А вообще из-за чего Briallini обратилась к нам?

Дело в статье, опубликованной на сайте 28 февраля, о нескольких жителях Барнаула, которые рассказали о печальном опыте работы с несколькими фирмами в городе, включая Briallini. Так, Михаил приобрел дорогую кухню из итальянского дуба за 1,5 миллиона, а после ее установки он обнаружил множество дефектов. Об этом он и сообщил в фирму Briallini. Там отказались переделывать кухню, заявив, что случай – не гарантийный и деньги возвращать они не собираются. К тому же компания быстро сменила юридический адрес. А раз контора закрылась – требовать и не с кого. Теперь Михаил отстаивает свои интересы в суде.

Жительница Барнаула Светлана заказала кухонный гарнитур, который ей пришлось ждать 1,5 года. За это время она успела даже родить ребенка.

Более подробнее об этих историях читайте в материале "Как фанера над Барнаулом: кто и как в городе обманывает на изготовлении мебели".