Уже треть месячной нормы осадков выпала в Алтайском крае в марте

В администрации Барнаула обсудили готовность городских служб к весеннему паводку

По словам начальника Алтайского Гидрометцентра Александра Люцигера, за первые шесть дней марта выпало уже 34% месячной нормы осадков, которые будут продолжаться. На данный момент количество осадков в этом году уже составило 177 мм, что превышает норму почти в два раза, сообщает пресс-центр мэрии.

По предварительной оценке, паводковая ситуация будет сложной, и при разовом таянии снега уровень воды может превысить среднемноголетний на один метр.

Как заверил председатель комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев, водопропускные сооружения готовы к большому приходу воды. В пик весеннего половодья дополнительно организуют круглосуточное дежурство аварийных бригад с тяжелой строительной техникой.

Вице-мэр Анатолий Воронков поручил районным администрациям организовать оперативное реагирование на просьбы жителей по откачке талых вод. Также он подчеркнул необходимость обеспечения бесперебойной подачи электричества и заготовки запасных источников электропитания.