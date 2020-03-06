Пятница, 6 Март, 18:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 67,52
€ 75,84
-2°
Обь
3см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 мартаВеликий пост-2020Изменение Конституции
Новости

Штормпрогноз на праздники. Метели возвращаются в Алтайский край

, ИА "Амител"
Регион накроют снегопады и сильный ветер
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае резко ухудшатся погодные условия днем 8 и сутки 9 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ожидается гололедица, мокрый снег, метели и усиление ветра. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. Это может привести к отключениям электроэнергии из-за обрывов на ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии.

Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Нужно обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов.

Спасатели напоминают водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях.

"При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой", – рекомендуют специалисты.

Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:08
Россиянка по ошибке получила два миллиона рублей и сбежала с рабочего места 1
17:48
Женский след. В СБУ рассказали, кто готовил убийство Гиви 0
17:33
Роза Сябитова заявила, что россиянки хотят "продаваться" богатым мужчинам 2
17:17
Штормпрогноз на праздники. Метели возвращаются в Алтайский край 0
17:03
Считают шаги и берегут бюджет. Как сэкономить на новом смартфоне с умными часами 0
16:46
Мэр хотел наказать женщину за злую шутку, но дело закрыли из-за опечаток 3
16:30
"Не было клиентов с фейковой "фанерой": фирма Briallini ответила на статью amic.ru 1
16:15
Уже треть месячной нормы осадков выпала в Алтайском крае в марте 0
16:03
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за февраль 2020 года 0
15:52
Россияне не хотят видеть женщину на посту президента 7
15:44
Барнаулец забрался на балкон, чтобы украсть горячие пирожки 3
15:32
"Сам выдвинулся". Сергей Шумов о назначении на должность главы "Барнаулкапстроя" 4
15:20
Жителям Алтайского края надо зарабатывать 50 тысяч, чтобы комфортно гасить ипотеку 1
15:06
Мастер-классы и распродажа: что магазин Charity Market подготовил к 8 Марта 1
14:54
Медсестра придумала новый способ защиты от коронавируса 2
14:42
На любые цели. Как получить до 5 миллионов рублей наличными 1
14:35
"Руки Вверх!", бега рысаков и мотогонщики. Куда сходить в Барнауле на выходных 0
14:22
Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с "Холидеем" 4
14:09
Больницы в районах не закроют. Минздрав убедили не "оптимизировать" Алтайский край 2
13:55
Инвалидов в алтайском доме престарелых попросили платить за соцуслуги 1
13:43
"Мы тоже любим Высоцкого". ФБР пригласило россиян "поговорить" 2
13:31
Министр финансов назвал отмирающие профессии 11
13:16
"Не вступаю". Бутина объяснила, зачем ей нужна Партия прямой демократии 0
13:10
Весна, вода, ливневки: как выбрать очистное сооружение 0
12:57
Член сборной России погиб в ДТП под Новосибирском 2
12:45
Спокойно, не разоримся. В магазинах Барнаула рассказали о ценах на цветы к 8 марта 2
12:32
В Союзе риелторов Барнаула и Алтайского края сменили президента 2
12:15
Пожилая женщина, ее сын и внучка погибли во время пожара в Алтайском крае 0
12:10
Деловое облако: "МегаФон" создал многофункциональную облачную платформу 0
11:55
"Барнаулкапстрой" возглавил бывший кандидат в мэры Барнаула 6
11:50
Жители села в Алтайском крае устраивают скотомогильники из площадок для мусора 1
11:42
Вкусное 8 Марта: где купить качественные продукты для праздничного стола 0
11:27
Сельчане вступились за алтайскую школу, где ребенка травили за длинные волосы 10
11:07
(НЕ)Слабые женщины. Зачем хрупким и утонченным стальные мускулы 31
11:00
На кухне главного фастфуда Сибири: как выглядит работа "Грильницы" изнутри 9
10:41
Животные, взятка, уголовное дело. Новосибирского водителя осудят на Алтае 0
10:28
И у вас получится. Суровый мужской салатик для самой любимой на 8 Марта 6
10:13
Минюст США предъявил обвинение Олегу Тинькову 21
10:01
Вместо обязанностей – права: автошкола "Ник-центр" дарит женщинам скидку на обучение 1
09:41
Пятый торговый центр выставили на продажу в Барнауле 12
09:29
Журналиста, перепутавшего Алтайский край и Республику Алтай, уволили в Петербурге 10
09:15
В Новосибирске пройдет крупная выставка для охотников и рыболовов Сибири 1
09:01
Эрдоган снова точит ятаган. Следует ли ожидать новой российско-турецкой войны? 18
08:51
Поддержка алтайских предпринимателей выросла в 2,5 раза 0
08:42
400 брошенных могил. Косихинские волонтеры облагородят места погребения участников ВОВ 1
08:33
ВОЗ: Китай показал, что коронавирус можно остановить 1
08:18
Остановка по требованию: как крупный перевозчик выиграл суд у мэрии Барнаула 32
08:02
Девушки за рулём. Три истории нежной дружбы прекрасных дам и их автомобилей
Наши героини уверены: женщина и автомобиль были созданы друг для друга
07:44
Оригинальные поздравления с 8 Марта 1
07:33
ДТП, покупки и сирийский генерал. Как мошенники обманывают жителей Алтайского края 3
07:22
Сверхбогатых людей в мире стало больше 5
07:03
Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин 6
06:48
Водитель маршрутки в Барнауле обматерил пассажира за просьбу не курить в салоне 26
06:36
Барнаульцам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай, Корею, Иран и Италию 1
06:15
Не спим ночами. Жильцы аварийного дома боятся, что он рухнет раньше, чем его расселят 8
06:01
Мороз и снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.