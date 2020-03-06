Штормпрогноз на праздники. Метели возвращаются в Алтайский край

В Алтайском крае резко ухудшатся погодные условия днем 8 и сутки 9 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ожидается гололедица, мокрый снег, метели и усиление ветра. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. Это может привести к отключениям электроэнергии из-за обрывов на ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии.

Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Нужно обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов.

Спасатели напоминают водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях.

"При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой", – рекомендуют специалисты.

Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи.