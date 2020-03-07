Котики, куклы и одеяла. Фестиваль по лоскутному шитью открылся в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья открылся в Барнауле 5 марта. Его участниками стали мастера и клубы из Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской и Томской областей.

В рамках фестиваля в выставочном зале музея "Город" представлены две выставки: краевая выставка декоративного искусства "Лоскутные узоры Алтая" и выставка народного клуба-студии "Лоскутная мозаика" из города Иванова. Стоит отметить, что "Лоскутная мозаика" стала обладателем Гран-при Международного фестиваля лоскутного шитья "Душа России" в 2018 году и получила приглашение от Ассоциации мастеров лоскутного шитья России показать работы клуба на квилт-фестивале в Японии.

Жители Барнаула и Алтайского края впервые имеют возможность ознакомиться с работами ивановских мастериц.