Роза Сябитова заявила, что россиянки хотят "продаваться" богатым мужчинам

Роза Сябитова назвала желание россиянок выходить замуж за богатых мужчин актуальной проблемой. Об этом она написала в своем Instagram.
Она рассказала, что открыла брачное агентство в 1995 году с целью помочь женщинам выйти замуж за хороших мужчин. Тогда известность получил Петр Листерман, который помогал миллионерам "купить себе жен".
Когда я открывала брачное агентство в 1995 году, в топе был Лестерман, который продавал женщин богатым мужчинам. . Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми, и не будешь "продаваться" за это. . Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого, станет масштабной проблемой российских женщин. . Выходит, что время Листермана вернулось снова?! . И если тогда (таким как Листерман) женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но с удовольствием. . Что с вами, женщины? Что пошло не так? #сябитовароза #брачноеагентство #замужзабогатого #брачноеагентствосябитовой
По мнению Сябитовой, время Листермана вернулось, и россиянки все чаще выбирают "мужей по деньгам". Но если раньше женщин приходилось уговаривать, то теперь они готовы идти замуж за богатых с большим удовольствием.
Комментарии
Роза сама этого желает. Но зачем говорить за всех?
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Алтайский край очень сильно волнует чё там хрюкнула какая то проплаченная клоунесса