Роза Сябитова заявила, что россиянки хотят "продаваться" богатым мужчинам

Роза Сябитова назвала желание россиянок выходить замуж за богатых мужчин актуальной проблемой. Об этом она написала в своем Instagram.

Она рассказала, что открыла брачное агентство в 1995 году с целью помочь женщинам выйти замуж за хороших мужчин. Тогда известность получил Петр Листерман, который помогал миллионерам "купить себе жен".

По мнению Сябитовой, время Листермана вернулось, и россиянки все чаще выбирают "мужей по деньгам". Но если раньше женщин приходилось уговаривать, то теперь они готовы идти замуж за богатых с большим удовольствием.