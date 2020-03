Роза Сябитова заявила, что россиянки хотят "продаваться" богатым мужчинам

Когда я открывала брачное агентство в 1995 году, в топе был Лестерман, который продавал женщин богатым мужчинам. . Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми, и не будешь "продаваться" за это. . Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого, станет масштабной проблемой российских женщин. . Выходит, что время Листермана вернулось снова?! . И если тогда (таким как Листерман) женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но с удовольствием. . Что с вами, женщины? Что пошло не так? #сябитовароза #брачноеагентство #замужзабогатого #брачноеагентствосябитовой

