Власти Барнаула объяснили, из-за чего проиграли в суде крупному перевозчику

Мэрия Барнаула прокомментировала историю с перевозчиком "АГАС-Транс", который выиграл суд по аннулированию нескольких конкурсов на осуществление перевозок по трем маршрутам: № 33, 77, 121. Хотя фирме удалось выиграть суд против комитета по дорожному хозяйству и доказать, что конкурсы в пользу конкурента – "Транс-Лайна" – проходили с серьезными нарушениями. Сейчас "АГАС-Транс" временно работает на маршрутах.

Что сказали в мэрии?

Как пояснили в мэрии, якобы "Транс-Лайн" выиграла конкурс на общих основаниях. Техника у компании имелась в необходимом объеме, что неоднократно подтверждалось комиссионными осмотрами (с применением видеофиксации) в ходе проведения процедур выдачи свидетельств без организации открытого конкурса.

"АГАС-Трансу" же было отказано из-за задолженности в несколько копеек. Также фирма не прошла конкурс по некоторым критериям. Прежде всего, из-за технического неисполнения регламента.

"Все требования к заявкам и критерии их оценки установлены Федеральным законом № 220-ФЗ, известны перевозчикам, многие из них уже успели перестроить свою работу под новые критерии, в которых в настоящей момент срок осуществления перевозок не играет ключевой роли. При этом следует учитывать, что любой размер, и даже несколько копеек, считается задолженностью, а заявка подлежит отклонению", – отметили в мэрии.

Что касается решения суда, то в администрации пояснили, что будут его исполнять. Оказалось, что во всех конкурсах победа "Транс-Лайна" была незаконна, поскольку соответствующая нормам проверка автобусов не проводилась. Кроме того, позже выяснилось, что часть заявленного перевозчиком автопарка ему не принадлежала, а была арендована у коллеги из Бийска с маршрутов № 55 и 77, о чем сообщалось ранее.

Уже через несколько недель после победы в конкурсе контракт с "Транс-Лайном" был аннулирован: перевозчик не вышел на линию три дня подряд.

Установлено, что осмотр транспортных средств, указанных ООО "Транс-Лайн" в заявке, фактически не производился. Свидетели подтвердили, что сотрудник мэрии, который якобы проводил осмотр техники, в это время находился в Новоалтайске.

Что касается нового конкурса по маршрутам № 33, 77, 121, он будет проведен после вступления в законную силу решения суда. Предполагаемый срок – второй квартал текущего года. Срок действия свидетельства на право осуществления перевозок – 5 лет.

А в чем вообще проблема?

Всего за последние полтора года было проведено два конкурса на осуществление перевозок сроком на пять лет и три конкурса на более короткие промежутки времени. К законности проведения каждого из них у судьи возникли серьезные вопросы.

Все произошло после громкого скандала с проведением конкурса на обслуживание трех направлений, в котором победил "Транс-Лайн", хотя "АГАС-Транс" работал на этих маршрутах около 10 лет. Тогда в ситуацию вмешался УФАС. В мэрии Барнаула не согласились с вердиктом и продолжали выдавать лицензии "Транс-Лайну" без проведения конкурса, что формально было в рамках закона. При этом "АГАС-Транс" также участвовал в этих процедурах.

Как рассказали amic.ru в "АГАС-трансе", из-за долгого простоя после отзыва лицензии они потеряли водителей, которые перешли на другую работу.