"Верить нельзя". Застройщик рассказал о проекте ЖК между "Ашаном" и "Лентой"

Компания "Адалин-Строй" готовится начать строительство многоэтажек между ТЦ "Волна" и ТЦ "Лента", сейчас получает все документы, но как именно будет выглядеть жилой комплекс, пока не раскрывает. Между тем на строительном форуме SkyscraperCity барнаульцы раскритиковали "слитый" проект ЖК, который опубликовал анонимный пользователь.

Согласно проекту, на небольшом участке должны быть построены четыре многоквартирных дома, здесь же предполагается разместить "пояс" из парковок на тысячу автомобилей. Горожане считают проект слишком тесным и прозвали его "гетто" и "муравейник".



Возмутило горожан и то, что на территории ЖК не предусмотрены ни школа, ни детский сад. Это значит, что перед жителями микрорайона остро встанет вопрос, куда отдать ребенка, ведь социальные учреждения в соседних кварталах переполнены.



Представитель застройщика призвал горожан не обращать внимания на опубликованный проект. Как пояснили amic.ru в компании, это рабочая версия проекта, и верить ей не стоит.

"Это неофициальный документ, какая-то из рабочих версий проекта, и она искажает действительность. Официальный документ – это генеральный план застройки земельного участка. Именно он подтверждает, как на участке будут стоять дома, какими они будут, как разместят парковки, проезды, дороги. Пока его не приняли. То, что представлено сейчас, кто-то из безответственных сотрудников проектной организации "слил" в Сеть. Вокруг этого и разрослась шумиха. Но верить этому документу нельзя", – сообщили amic.ru в отделе продаж.

Проект застройки участка все еще находится в разработке, и застройщик пока еще не может рассказать подробностей будущего жилого комплекса.

"Где-то к началу лета станет понятно, что будет на участке. Но работы на территории уже начались, здесь мы проводим проверку грунта и свайного поля, это обязательные работы, без них стройка не ведется", – добавили в компании.

ТЦ и ледовый дворец: что могли построить на участке?

Участок на Власихинской, 65а, в 2013 году у города купила питерская сеть "Лента". Ретейлер размежевал территорию на три участка, на одном построил магазин, другой продал "Жилищной инициативе" под строительство домов, а третий, который и купил "Адалин-Строй", оставался пустым. По документам, эта территория предназначалась для строительства торговых и бизнес-центров.

Так как пять лет "Лента" не использовала участок, в начале апреля 2018 года Министерство имущества Алтайского края через суд аннулировало сделку и вернуло землю.

Участком сразу заинтересовались барнаульские инвесторы. Так, предприниматель Егор Зимирев планировал построить между ТЦ "Волна" и ТЦ "Лента" ледовый дворец вместимостью 7 тыс. человек. В проект он намеревался вложить 4,5 млрд рублей, а вот саму землю просил предоставить бесплатно. Чиновники проект бизнесмена отклонили, а в мае 2018 года на публичных слушаниях изменили назначение земли, отдав ее под строительство многоквартирных домов.

30 января 2020 года краевой Фонд имущества провел торги на право аренды участка, который выиграла компания "Адалин-Строй".

"Территория обжитая, рядом есть жилые кварталы, альтернативы строительства в дальнейшем нет, кругом все застроено. Транспортная логистика хорошая, проходят трамвайные пути, автобусные маршруты. Можно доехать в любую точку города. К участку подведено центральное отопление, водоснабжение", – отметили в отделе продаж.

Компания отдала за него 131 млн рублей, что в 2,5 раза больше начальной стоимости участка – 56,5 млн рублей. По условиям аукциона, участок отдали в аренду на семь лет, и компания ежегодно будет платить 131 млн рублей. Барнаульские строители возмущены такими условиями. Они считают, что в городе и так почти не осталось свободных участков под застройку, а такие требования загоняют их в жесткие рамки.

"За аренду участка на ул. Власихинской придется отдавать бешеные деньги. И купили участок не потому, что у застройщиков много денег, а потому что земли нет, и власти выставили такую большую цену. Скоро на торги представят последний свободный от застройки квартал, боюсь представить, какая будет его стоимость, ведь все будут за него биться", – сказал председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин на расширенном заседании.

Цифра

86 многоквартирных домов строят сейчас в Барнауле.