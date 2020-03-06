Женский след. В СБУ рассказали, кто готовил убийство Гиви

Для осуществления убийства командира донбасского батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви) в его окружение внедрили девушку-агента, утверждает сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей.

Как сообщает РИА Новости, Сугерей признался, что осуществлял прикрытие этой операции. По его словам, когда появилась такая возможность, сотрудница СБУ заложила взрывное устройство в кабинете Толстых.

Михаил Толстых родился в городе Иловайске (Донецкая область) 19 июля 1980 года. По уверениям некоторых СМИ, Михаил рос в неблагополучной семье. С 1998 по 2000 год он проходил службу в Вооруженных силах Украины в учебном центре "Десна".

Получил специальность командира танка. После демобилизации трудился промышленным альпинистом и водителем дизельного погрузчика на канатном заводе. По другой информации, в армию Толстых не взяли из-за психических отклонений и дефектов речи.

Гиви был награжден двумя Георгиевскими крестами, медалью "За оборону Славянска" и орденом "Герой ДНР". Был одним из самых ярких командиров батальонов армии ДНР. Зафиксированы случаи мошенничества, когда люди создавали страницы в социальных сетях под именем Гиви и просили прислать денег якобы на нужды ополчению Донбасса.

8 февраля 2017 года Михаил Толстых погиб при взрыве в своем кабинете. Власти ДНР назвали это терактом, организованном СБУ. Исполнителя до сих пор не установили.