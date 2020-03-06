Россиянка по ошибке получила два миллиона рублей и сбежала с рабочего места

Сотрудница магазина детской одежды в Москве исчезла после получения перевода на два миллиона рублей, которые ей по ошибке отправил начальник. Изначально он должен был отправить ей 23 тысячи в качестве зарплаты.

Ситуация произошла в ноябре 2019 года, сотрудница на тот момент не успела отработать и месяца. В бухгалтерии быстро заметили ошибку в переводе, но опоздали — москвичка уже перестала отвечать на звонки и покинула рабочее место.

Руководство магазина обратилось в полицию, однако уголовное дело пока не возбудили, сообщает "Московский комсомолец".