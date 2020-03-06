1,4 тысячи человек с подозрением на коронавирус наблюдали в России

Роспотребнадзор назвал количество людей, которые были под наблюдением врачей из-за подозрений на Covid-19. Как сообщает пресс-служба ведомства, с такими симптомами из стран с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой прибыл 1401 человек.

В большинстве случаев опасения врачей не подтвердились. У 126 заболевших были респираторные инфекции, у 93 – грипп А, у 68 – грипп В, у 31 – парагрипп, у двух – стафилококк, у двух – гемофильная инфекция, у одного – микоплазма.

Лабораторно подтверждено 7 случаев заболевания. Трое из заразившихся Covid-19 были эвакуированы из Японии с круизного лайнера "Diamond Princess", один житель Москвы прибыл из Италии.

Также на территории РФ выявили заболевания у двоих граждан Китая и одного итальянца. С выздоровлением выписали только китайцев. Остальные находятся на стационарном лечении.