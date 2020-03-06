В Госдуме объяснили отказ от запрета на зарубежную недвижимость

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил РИА Новости, почему не будет внесен в Конституцию запрет на владение зарубежной недвижимостью для депутатов.

"Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует – то это другой вопрос", — прокомментировал он.

По его словам, у многих парламентариев есть собственность за границей, при этом во многих случаях она просто перешла по наследству. В каждом из случаев это отражено в декларациях, уточнил депутат.

"У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой и вложиться", — подчеркнул Крашенников.

Он уточнил, что поддерживает решение парламента, который отклонил предложенный запрет. По его словам, в случае необходимости соответствующие поправки можно будет внести в федеральный закон.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что кандидатам в депутаты, сенаторы, главы регионов, судьи или иные федеральные должности должно быть запрещено иметь зарубежное гражданство и право на постоянное жительство в другом государстве.

По его словам, они должны проживать в России не менее 25 лет. Это предложение включено в список поправок к тексту Конституции.