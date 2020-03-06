В Госдуме объяснили отказ от запрета на зарубежную недвижимость

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил РИА Новости, почему не будет внесен в Конституцию запрет на владение зарубежной недвижимостью для депутатов.
"Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует – то это другой вопрос", — прокомментировал он.
По его словам, у многих парламентариев есть собственность за границей, при этом во многих случаях она просто перешла по наследству. В каждом из случаев это отражено в декларациях, уточнил депутат.
"У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой и вложиться", — подчеркнул Крашенников.
Он уточнил, что поддерживает решение парламента, который отклонил предложенный запрет. По его словам, в случае необходимости соответствующие поправки можно будет внести в федеральный закон.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что кандидатам в депутаты, сенаторы, главы регионов, судьи или иные федеральные должности должно быть запрещено иметь зарубежное гражданство и право на постоянное жительство в другом государстве.
По его словам, они должны проживать в России не менее 25 лет. Это предложение включено в список поправок к тексту Конституции.
Комментарии
иностранная недвига практически всегда = иностранному гражданству. Лайфхак, ё-ма...
покупаем недвигу, ждем, когда выпрут из власти, регим гражданство. Профит!
Какое наследство, чё за бред?!?!?!
при этом во многих случаях она просто перешла по наследству.
Смешно.
илита,имеющая недвижимость за рубежом боится идти во власть.А мы,сказал крашенинников, боимся потерять таких замечательных людей.
Вот такой вот когнити́вный диссона́нс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
Ну "заработали" здесь,ну потратили там.Какая разница,где они затратили,главное что они о России думают,о её интересах.А деньги-это пятое-десятое.
6.03.2020 19:54
- гость -
Всё дело в том, что они тут жить не собираются!
Ну перетекло немножко за рубеж- от государства не убудет.Главное чтоб илита о государственных интересах думала в Думе.