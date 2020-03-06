С одноглазой девочки в Москве сняли инвалидность

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям заняться случаем ребенка с одним глазом, которую медики посчитали здоровой и трудоспособной.

"Девочка имела статус инвалида и получала поддержку от государства и бесплатную реабилитацию, — констатировала пресс-служба ведомства. — Однако после нескольких лет лечения по квотам эксперты бюро медико-социальной экспертизы сняли инвалидность".

Ранее мать ребенка рассказала журналистам НТВ, что ребенок нуждается в регулярной смене протезов. Новый необходимо ставить дважды в год.

Пока у ребенка был статус инвалида, была соответствующая поддержка и протезы приобретались за счет государства. Теперь же это нужно делать за собственный счет.

Для одинокой матери с больным ребенком, живущей на пособия и алименты в сумме 12 тысяч рублей приобретение протезов – просто неподъемная задача.

Однако все обращения в различные инстанции не принесли никаких результатов. Приходят только отписки, а инвалидность никто не возвращает.

"Они пишут жалобы в прокуратуру, в различные правозащитные организации, уполномоченным по правам ребенка, по правам человека, — прокомментировал юрист Иван Соловьев. — Но все ответы мамам приходят из того органа, на который они жалуются. И это верх цинизма".

Стоит отметить, что проблемы с подтверждением инвалидности возникли с 2015 года, когда вступили в силу изменения в законодательство. Если до этого для статуса инвалида достаточно было диагноза, то теперь право на статус и господдержку оценивают по другим критериям: наличию и тяжести функциональных нарушений.