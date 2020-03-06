Депутаты АКСЗ срочно соберутся, чтобы принять поправки в Конституцию

Спикер АКЗС Александр Романенко подписал распоряжение о назначении внеочередной сессии алтайского парламента, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Депутаты соберутся 12 марта. Единственным вопросом станет рассмотрение поправок в Конституцию РФ. В качестве докладчика выступит председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Напомним, поправки включают целый ряд изменений в политическом устройстве власти в России. Во-первых, четко обозначится роль Госсовета, состав которого будет назначать президент. Если сейчас это неконституционная совещательная структура, то после принятия поправок в главном документе страны закрепят его полномочия.

Также изменится роль Госдумы в вопросе формирования правительства. В настоящее время президент представляет Госдуме кандидата на пост премьер-министра и получает ее согласие на его назначение (иной вариант при нынешнем составе нижней палаты парламента и порядке ее формирования представить крайне трудно), после чего глава правительства сам назначает министров.

После поправок Госдума будет рассматривать предложенную президентом кандидатуру главы правительства, а также кандидатуры вице-премьеров и министров. И может не согласиться с президентом, а утвердить других претендентов на эти посты. Президент будет обязан их утвердить. Правда, глава государства будет иметь возможность отстранять министров, контролировать армию и силовые структуры, руководителей которых он назначает в консультациях с Советом Федерации.

Главу государства наделяют правом отстранять судей Конституционного суда, Верховного суда, а также кассационных и апелляционных судов в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Отражено в поправках и предложение ограничения сроков пребывания на посту президента. Сейчас нельзя занимать этот пост более двух сроков подряд. Но после ухода с него политик может вернуться "через срок", чем в свое время воспользовался сам Путин, когда в 2008-2012 годах главой государства был Дмитрий Медведев. В будущем пребывание на президентском посту ограничат двумя сроками.

Также кандидатам в депутаты, сенаторы, главы регионов, судьи или иные федеральные должности запрещено иметь зарубежное гражданство и право на постоянное жительство в другом государстве. Они должны проживать в России не менее 25 лет.

Еще поправки предусматривают приоритет российского основного закона над международным правом и тот факт, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума.

Автор пояснительной записки к поправкам уточняет, что изменения в Конституцию должны пройти одобрение на всенародном голосовании.