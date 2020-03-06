Подросток на перемене ударил ножом школьника на Алтае

Правоохранители проводят проверку по факту ножевого ранения 14-летнего подростка, полученного на территории школы в райцентре Майминского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Инцидент произошел в четверг, 5 марта. Мальчики на перемене вышли за школу, чтобы разрешить конфликт "по-мужски".

Мирно урегулировать спор не получилось и произошла драка. Во время нее 13-летний школьник достал нож и ударил им оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц образовательной организации, которые не предприняли мер для своевременного урегулирования конфликта.

Кроме того, проверят действия сотрудника ЧОПа, который не предотвратил пронос в школу запрещенного предмета.