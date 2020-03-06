Диагнозы детей с подозрением на рак будут перепроверять в Москве

Минздрав РФ поручил разработать регламент проверки диагнозов детей, у которых подозревают онкологические заболевание, сообщает ТАСС.

Проверкой займутся московские специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Соответствующее решение связано с тем, что специалисты на местах достаточно часто ставят неверный или неточный диагноз, что может негативно сказаться на эффективности лечения.

Директор центра Александр Румянцев рассказал о результатах проверки работы врачей в данной области, согласно которым около 30% пациентов с онкологическими заболеваниями получают медицинскую помощь в условиях некорректно поставленного диагноза. Это и стало причиной принятия решения о перепроверке результатов в Москве.

По его словам, возглавляемый им НМИЦ имеет лабораторию мирового стандарта, которая позволяет делать морфологические исследования с помощью интернета. Румянцев выразил уверенность, что со временем будут перепроверять диагнозы не только детей, но и взрослых.

Он уточнил, что в России проживают 4-4,5 тысячи детей с онкологическими заболеваниями. Около 80% из них получается спасти.