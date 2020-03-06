В Иваново девушка попросила Путина взять ее замуж

Президента России Владимира Путина пригласили под венец во время визита в Иваново, сообщает РИА "Новости". С соответствующим предложением к нему обратилась местная жительница, когда он общался с населением после визита в детскую поликлинику.

"Возьмите меня замуж", – прокричала девушка, обратив на себя внимание главы государства. Несмотря на удивление, российский лидер немного поговорил с ней. Потенциальная невеста поблагодарила Путина за внимание.

После этого во время общения с журналистами президент еще раз вспомнил о смелой девушке.

"Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти, – рассказал глава страны. – Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали".

Напомним, в июне 2013 года стало известно, что Владимир и Галина Путины развелись по обоюдному решению. После этого бывшая супруга президента второй раз вышла замуж. Новым избранником бывшей первой леди страны стал мужчина, который моложе ее на 21 год.