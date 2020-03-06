В Барнауле водитель такси сбил девушку и скрылся

Водитель автомобиля с опознавательными знаками "Яндекс. Такси" сбил девушку на улице Георгия Исакова поздним вечером 5 марта. Об этом в паблике "Инцидент Барнаул" рассказала сама пострадавшая.

По ее словам, машина наехала на нее, когда она переходила улицу по пешеходному переходу. В результате девушка получила ушибы.

"Водитель вышел из автомобиля, начал извиняться и предлагать мне 1000 рублей, на что я отказалась, – рассказывает пострадавшая. – Я его попросила вызвать полицию. Он долго не соглашался и говорил, что у него пассажиры, которых нужно отвезти".

В результате пассажиры уехали на другом автомобиле такси. Сбивший же девушку водитель также решил не дожидаться полиции. Так и не договорившись о "мирном решении проблемы", он скрылся с места происшествия.

Теперь горожанка ищет очевидцев, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. По ее словам, сделать это самостоятельно проблематично, так как она не запомнила номер автомобиля.