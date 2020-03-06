Олег Тиньков рассказал, что болен раком

Известный российский бизнесмен Олег Тиньков распространил информацию о том, что у него лейкемия, сообщает "Медуза".

"Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии", — признался банкир.

По его словам, болезнь никак не отражается на его бизнесе, так как он уже несколько лет не принимает участия в "операционной деятельности".

Напомним, 6 марта появилась информация, что Минюст США предъявил Тинькову обвинение в подаче ложных налоговых сведений. Ему грозит до шести лет лишения свободы.