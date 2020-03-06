В России создали приложение, которое не даст водителю заснуть за рулем

Ученые из Университета ИТМО и СПИИРАН разработали облачную систему, которая будет анализировать состояние водителя во время езды и будить его, если он засыпает, сообщает РИА Новости.

Приложение с названием DriveSafely уже доступно для скачивания в Google Play. С помощью камеры оно определяет уровень стресса, усталости и недостаток внимания, записывая наклон и поворот головы, степень закрытости глаз, ширину зрачков и прочие признаки изменений состояния водителей. Данные загружаются в облако, где анализируются, а результат отправляется снова на телефон.

В зависимости от полученных результатов, приложение может либо издать громкий звук, чтобы разбудить водителя, либо попробовать успокоить его, если он управляет транспортом слишком агрессивно.

Основное преимущество новой программы перед существующими системами — персональная обработка данных каждого водителя. Кроме этого, она намного проще для внедрения, ведь для работы нужен только смартфон.