Жителей Рубцовска предупредили о повышении цены проезда

Мэрия Рубцовска предупредила население о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подорожают билеты на маршрутах №1Т, №7, №13 и №14. Цена проезда составит 24 рубля. Изменения вступят в силу с 12 марта.

Решение о подражании услуги пассажироперевозки приняли предприниматели, которые обслуживают указанные маршруты.

Напомним, самостоятельно регулировать тариф могут только коммерческие маршруты. Это право предусмотрено федеральным законом №220-ФЗ. Согласно нему, органы власти не вправе устанавливать предельные значения таких тарифов.