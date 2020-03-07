Ночью в Алтайском крае похолодает до -24°C

В субботу в Алтайском крае установится холодная погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

7 марта в восточных районах выпадет небольшой снег. При этом ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с при порывах до 13 м/с. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу.

В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -8°C до -13°C, в темное – от -13°C до -18°C (в предгорных районах – до -24°C).

В Барнауле днем – от -9°C до -11°C, ночью – от -15°C до -17°C. Осадков не ожидается. Гололед. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Напомним, ГУ МЧС России по Алтайскому передало предупреждение о том, что погода резко испортится 8 марта. Ожидаются сильный ветер и метели.