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Учащимся барнаульской школы подали на завтрак котлеты с бумагой

, ИА "Амител"
Родители учеников жалуются, что качество питания заметно ухудшилось
Фото: Инцидент Барнаул

Фото: Инцидент Барнаул

В барнаульской школе №134 учащихся накормили котлетами с бумагой, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул". Как отмечает участница сообщества, дети взяли три котлеты, и в каждой из них была бумага.

"И это пока наши дети питаются за деньги, что ждать от бесплатного питания?! Что происходит в образовательных учреждениях? Ещё и заставляют подписывать заявления "на изъятие" у учащихся телефонов", — посетовала женщина.

Судя по всему, сотрудники столовой при готовке блюда забыли убрать этикетку с замороженного продукта. 

Как уже сообщал amic.ru, недавно Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Около 119 тысяч учащихся 1-4 классов в школах Алтайского края будут получать бесплатное горячее питание. На это региону выделят порядка 600 млн рублей. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

7.03.2020 10:47
- гость -

Этикетка непосредственно на продукт нанесена? Не на упаковку?

7.03.2020 11:39
- гость -

Эх, растерялись малыши и их родители! Надо было запечатать эти котлетки да министру отправить с нарочным - пусть попробует! Он же любит школьные столовки "инспектировать", а потом сообщать, как там все хорошо и вкусно!

7.03.2020 12:01
Вася

А вы в апоеле проголосуйте и вашим детям бумагу на обед дадут , котлеты уже не будет.

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