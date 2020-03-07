Учащимся барнаульской школы подали на завтрак котлеты с бумагой

В барнаульской школе №134 учащихся накормили котлетами с бумагой, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул". Как отмечает участница сообщества, дети взяли три котлеты, и в каждой из них была бумага.

"И это пока наши дети питаются за деньги, что ждать от бесплатного питания?! Что происходит в образовательных учреждениях? Ещё и заставляют подписывать заявления "на изъятие" у учащихся телефонов", — посетовала женщина.

Судя по всему, сотрудники столовой при готовке блюда забыли убрать этикетку с замороженного продукта.

Как уже сообщал amic.ru, недавно Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Около 119 тысяч учащихся 1-4 классов в школах Алтайского края будут получать бесплатное горячее питание. На это региону выделят порядка 600 млн рублей.