На Хайнане начинают снимать карантин 

Курортный остров Хайнань начинают постепенно выводить из карантина. Китайские авиакомпании уже возобновили некоторые внутренние и международние маршруты на остров, а в ближайшее время планируют полностью возобновить рейсы. Об этом сообщает редакция Tourdom.

Так, на сайте авиакомпании Hainan Airlines уже доступны билеты из Шереметьево с ближайшимим вылетом на 30 марта до Хайнаня, а 28 марта можно отправиться в Пекин и другие регионы Поднебесной.

Благодаря заметному улучшению эпидемиологической обстановки, в стране начали активно планировать возобновление туристических полетов. Напомним, за последние недели количество выздоровевших от коронавируса пациентов в Китае заметно выросло, а больных становится все меньше.

При этом на Хайнане обстановка также стала благоприятной: новых случаев заражения на острове нет, и уже на прошлой недели все общественные места, магазины и транспортное сообщение начали работать в стандартном режиме.