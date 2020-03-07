На Хайнане начинают снимать карантин 

Курортный остров Хайнань начинают постепенно выводить из карантина. Китайские авиакомпании уже возобновили некоторые внутренние и международние маршруты на остров, а в ближайшее время планируют полностью возобновить рейсы. Об этом сообщает редакция Tourdom.
Так, на сайте авиакомпании Hainan Airlines уже доступны билеты из Шереметьево с ближайшимим вылетом на 30 марта до Хайнаня, а 28 марта можно отправиться в Пекин и другие регионы Поднебесной.
Благодаря заметному улучшению эпидемиологической обстановки, в стране начали активно планировать возобновление туристических полетов. Напомним, за последние недели количество выздоровевших от коронавируса пациентов в Китае заметно выросло, а больных становится все меньше.
При этом на Хайнане обстановка также стала благоприятной: новых случаев заражения на острове нет, и уже на прошлой недели все общественные места, магазины и транспортное сообщение начали работать в стандартном режиме.
Комментарии
Если я заболею,
Я к врачам обращаться не стану.
Обращусь я к друзьям.
Не сочтите, что это в бреду.
Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте
Упавшую с неба звезду...
У русских патриотов траур. Под пандемию новую Северную Корею обтяпать не получится )))