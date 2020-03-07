Одни из самых активных путешественниц проживают в Алтайском крае

Сервис онлайн-бронирования авиабилетов Biletix накануне Женского дня провел исследование туристической активности россиянок и выявил, в каких регионах страны находятся самые заядлые путешественницы. Результатами работы поделилось издание "Турбизнес".

Из материалов исследования следует, что в прошедшем году в среднем по России на женщин пришлось 46% бронирований авиабилетов. Однако во многих регионах женщины доминируют по количеству туристического потока.

Самыми активными путешественницами по России оказались жительницы Приморского края — на их долю выпало 76% авиаперелетов в 2019 году. Второе место заняли Карелия и Калмыкия — по 59%. Третью строчку рейтинга занял Алтайский край — 58%.

Примечательно, что дамы из Алтайского края не вошли в десятку регионов по доле броней авиабилетов за границу.

Также сервис Bilitex подсчитал среднюю продолжительность отдыха русских путешественниц в минувшем году. В этом рейтинге жительницы Алтайского края оказались на десятом месте — в среднем их отдых длился 12 дней. А вот лидером рейтинга стала Чукота: средняя поездка у женщин из этого региона длилась 37 дней. При этом в среднем по стране в 2019 году русские женщины путешествовали 10 дней.

Как сообщал аmic.ru, средняя зарплата по Сибири в 2019 году составила порядка 41 тысячи рублей. При этом Алтайский край замыкает список с показателем почти в 28 тысяч рублей. Это единственный регион в СФО, где средний заработок менее 30 тысяч в месяц. При этом средняя зарплата у женщин на Алтае составляет почти 26 800 рублей, у мужчин – 33 200 рублей.