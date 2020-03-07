Бийчанка продает корягу за 2 миллиона рублей

Жительница Бийска продает уникальную корягу за два миллиона рублей, которую она нашла в Чулышманской долине. Объявление размещено на популярном сайте объявлений.

По мнению владелицы артефакта, коряга примечательна тем, что имеет три "вросших" камня. При этом бийчанка указывает, что цена актульна лишь до 25 октярбя. "Инфляция, господа", — заключает горожанка, намекая, что после указанной даты цены вырастет.

Как уже писал amic.ru, недавно житель Барнаула разместил объявление о продаже "магического" камня за 63 млн рублей. Автор отметил, что тем, кто не может позволить себе такую покупку, лучше его не беспокоить. Продавец добавил, что камень помогает только богатым людям. Реальному покупателю щедрый барнаулец готов подарить батарейку.