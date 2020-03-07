Японцы восхищены творожными сырками из России

Японские пользователи "Твиттера" активно обсуждают вкус российского творожного сырка в шоколаде. Обсуждение началось с твита пользователя под ником okomesuki_3, и сейчас его запись набрала более 75 тысяч лайков и 21 тысячу ретвитов.

Японец рассказал, что купил сырок в местном магазине иностранных товаров. Под записью оставили множество комментариев как японцы, которых заинтересовал продукт, так и русские пользователи, посоветовав okomesuki_3 множество отечественных сырков самых разных вкусов. При этом некоторые даже поделились рецептом домашних глазированных сырков, которые без труда можно приготовить самостоятельно.