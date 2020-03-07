Мошенники похитили 200 тысяч у жительницы Барнаула, которая хотела стать брокером

52-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников и лишилась 200 тысяч рублей, которые она взяла в кредит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что женщина наткнулась в социальной сети на страницу некой брокерской конторы, которая предлагала быстро заработать деньги, играя на бирже. Горожанку заинтересовало предложение, и она по телефону связалась с сотрудниками компании.

После обсуждения условий ставок женщина перевела через банкомат 200 тысяч рублей по продиктованным ей реквизитам. После этого она не смогла дозвониться до представителя компании, а профиль биржи был уже удален.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".