Средняя стоимость аренды загородного дома выросла до 10 тысяч рублей в Барнауле

Аренда загородного дома в Алтайском крае обойдется значительно дороже, чем в 2019 году и даже начале 2020-го, свидетельствуют данные портала недвижимости Domofond.ru.

Так, стоимость аренды дома за пределами Барнаула с начала нынешнего года увеличилась на 33,3% – с 7,5 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц. Эксперты подчеркивают, что повышение стоимости аренды загородного жилья стало тенденцией по всей стране, и в столице Алтайского края один из самых высоких показателей роста. Опережает Барнаул только Курск с ростом с 7 тысяч до 10 тысяч рублей в месяц и Тюмень – там стоимость аренды выросла на 50%.

Для сравнения, в Новосибирске плата за съем загородных домов выросла только на 15,4%, а в Москве и Санкт-Петербурге – на 6,7% и 3,8% соответственно.

При этом в некоторых регионах цена на аренду домов значительно упала. Например, в Перми она снизилась на 33,3%, в Чите – на 28,6% (с 7 тысяч рублей в январе до 5 тысяч рублей в феврале).

В целом по стране средняя ставка с января по февраль поднялась на 13% – с 16 тысяч до 18 тысяч рублей.