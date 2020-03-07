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Комитет по образованию проверит школу № 134 Барнаула из-за котлет с бумагой

, ИА "Амител"
Чиновники выясняют детали
Фото: 2gis.ru

Фото: 2gis.ru

Комитет по образованию администрации Барнаула проводит проверку по случаю обнаружения бумаги в котлетах в школе № 134.

"Вопрос по факту произошедшего инцидента в одной из школ города взят на контроль комитетом по образованию. Комиссией, в состав которой войдут представители родительской общественности, будет проведена проверка. В случае подтверждения факта виновные будут привлечены к ответственности", – утверждают в ведомстве.

Как уже сообщал amic.ru, в барнаульской школе № 134 детей накормили котлетами с бумагой. По словам мамы одного из учащихся, школьники взяли три котлеты, и в каждой из них была бумага.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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