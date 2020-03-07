Почти 50 человек скончались от коронавируса в Италии за последние сутки

За последние сутки в Италии погибли 49 человек от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщил председатель Департамента гражданской защиты Анджело Боррели, передает ТАСС.

Борелли отметил, что общее число умерших в стране увеличилось до 197 человек, а число заболевших составило 3916. При этом уже выздоровели, по словам председателя, 523 человека.

По последним данным в мире насчитывается более 102 тысяч зараженных коронавирусом. Количество погибших приближается к 3,5 тысячи. Основные очаги заражения — в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. В России еще у шести человек выявлен коронавирус. Пятеро из них находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Всего в стране 13 заболевших.