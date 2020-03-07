Предприимчивый подросток украл семь мешков кедровых орехов на Алтае

Сотрудники полиции в селе Турочак Республики Алтай задержали подростка, подозреваемого в краже кедровых орехов в октябре прошлого года, сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что потерпевшим стал 32-летний односельчанин юного подозреваемого, который занимался заготовкой кедровых орехов и хранил их на территории своего домовладения. Подросток, зная об этом, проник посреди ночи во двор и вынес оттуда семь мешков с шишками. Добычу он спрятал в лесу, а затем продал заготовителю за девять тысяч рублей.

Пропажу потерпевший обнаружил лишь месяц спустя, когда сдавал сырье закупщику. Первоначально обращаться в полицию житель села не стал, но узнав от полицейских о раскрытии преступления, подал заявление с требованием привлечь подозреваемого к уголовной ответственности.

Против подростка полиция возбудила уголовное дело.