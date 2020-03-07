В Сбербанке объяснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции Центрального банка на изменение ситуации на финансовом рынке, передает РИА "Новости".

Отвечая на вопрос о том, есть ли в России пространство для снижения ставок по ипотеке, Ведяхин отметил, что нужно наблюдать, как будут развиваться рынки и реагировать "регулятор" на изменение ситуации. Сейчас средняя ставка по ипотеке в стране снизилась до 8,84%, обновив исторический минимум. Ключевая ставка Центробанка составляет 6%.

При этом во всем мире наблюдаются панические распродажи из-за распространения коронавируса. Накануне это привело к серьезным падениям фондовых, сырьевых и финансовых рынков.