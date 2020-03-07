Жительница Иванова объяснила желание выйти замуж за Путина

Жительница города Иваново Юлия Шилова, которая накануне предложила российскому лидеру Владимиру Путину взять ее в жены, объяснила свое желание, передает "Комсомольская правда".

"Он давно мне нравился, следила за ним в интернете и по телевидению. Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном? С чем черт не шутит? Может, позвонит! Я надеюсь на чудо, ведь чудеса случаются", – рассказала девушка журналистам.

30-летняя Юлия Шилова работает актрисой детского театра и ведущей детского шоу. Ранее девушка не была замужем.

Как уже сообщал amic.ru, президента Владимира Путина пригласили под венец во время визита в Иваново. Шилова крикнула из толпы "Возьмите меня замуж!", тем самым удивив главу государства. Путин немного поговорил с ней, а потенциальная невеста поблагодарила его за внимание.