Жительница Иванова объяснила желание выйти замуж за Путина

Жительница города Иваново Юлия Шилова, которая накануне предложила российскому лидеру Владимиру Путину взять ее в жены, объяснила свое желание, передает "Комсомольская правда".
"Он давно мне нравился, следила за ним в интернете и по телевидению. Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном? С чем черт не шутит? Может, позвонит! Я надеюсь на чудо, ведь чудеса случаются", – рассказала девушка журналистам.
30-летняя Юлия Шилова работает актрисой детского театра и ведущей детского шоу. Ранее девушка не была замужем.
Как уже сообщал amic.ru, президента Владимира Путина пригласили под венец во время визита в Иваново. Шилова крикнула из толпы "Возьмите меня замуж!", тем самым удивив главу государства. Путин немного поговорил с ней, а потенциальная невеста поблагодарила его за внимание.
Комментарии
Город невест похоже стал городом шлюх.
Тоже захотела что бы её идеи-мероприятия спонсировал ГазПром...
Ну и что, что у него грудь впалая, зато спина - колесом.
Гордый профиль, твёрдый шаг.
Со спины - так чистый шах.
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах.
Л. Филатов
"Сказ про Федота-стрельца