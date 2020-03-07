Илон Маск назвал панику вокруг коронавируса тупостью и был раскритикован

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX высказался в своем "Твиттере" касательно паники вокруг ситуации с коронавирусом.

В одном из последних твитов Маск написал: "Паника из-за коронавируса – тупость". После этого известный бизнесмен столкнулся с волной критики от пользователей социальной сети.

В комментариях к твиту миллиардера стали упрекать в безответственности и глупости. Многие обозвали его придурком, а кто-то даже заявил, что никогда в жизни не купит автомобиль компании Tesla. Некоторые пришли к выводу, что столь состоятельному человеку легко разбрасываться такими словами, потому что имея столько денег, можно спокойно избегать контактов с людьми и не стать зараженным.

На момент написания этой новости, твит Илона Маска собрал один миллион лайков и почти 230 тысяч ретвитов.

По последним данным, в мире насчитывается более 102 тысяч зараженных коронавирусом. Количество погибших приближается к 3,5 тысячи.