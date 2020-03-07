Эксперт рассказал, какими будут зимы в Сибири через 30 лет

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН и заместитель директора ИФА им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с изданием "Лента.ру" рассказал, какими будут зимы в России в будущем.

Семенов сообщил, что примерно через 30 лет зимы в центре России могут стать теплыми и без снега — примерно такими, как в странах северной Европы. "Это мы и будем наблюдать — плюсовые температуры зимой, редкие скачки в отрицательную сторону, снег как аномалия", — подчеркнул ученый.

Однако наиболее заметное потепление произойдет в Сибири. Эксперт не уверен, что население это заметит. "Скажем, в Якутии было -40, а стало -32. На восемь градусов потеплело, сумасшедшая цифра, но не знаю, заметят ли они разницу между -40 и -32", — рассказал Семенов.

При этом в будущем меньше всего изменения климата затронут юг России из-за более близкого расположения к экватору. Как отмечает ученый, за ближайшие 30 лет средняя температура в южных странах повысится на половину градуса.