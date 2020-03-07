В Алтайском крае заработали горячие линии по коронавирусу

В Алтайском крае заработали горячие линии для граждан, вернувшихся из потенциально опасных территорий, где зафиксированы случаи коронавируса. Их организовали управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Центр гигиены и эпидемиологии, передает пресс-служба региона.

В краевой администрации сообщили, что позвонить в Управление Роспотребнадзора по региону можно с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00 и в пятницу до 12:45 по номеру (3852) 66-54-27. В выходни дни звонки принимают по телефону (3852) 24-32-51 до 15 часов.

Телефоны горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: (3852) 50-30-47, (3852) 50-30-49 — они работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:30, перерыв на обед с 12:45 до 13:33. В выходные дни можно обратиться по номеру (3852) 50-30-43 с 8:20.